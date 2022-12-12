Скандальний український боксер проведе бій проти ексчемпіона світу: відомі дата і час поєдинку

12 грудня 2022, 11:15
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Джерело:

Boxing Scene

Український боксер Іван Редкач отримав довгоочікуваний бій. Суперником українця стане колишній чемпіон світу у чотирьох вагових дивізіонах Едріен Бронер.

Напередодні поєдинку між Теренсом Кроуфордом та Давидом Аванесяном, в якому американець ефектно нокаутував росіянина, був офіційно анонсований бій Івана Редкача та Едріена Бронера.

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Новий виклик Редкача

Поєдинок Редкача і Бронера відбудеться 18 лютого 2023 року в Аталанті, штат Джорджія. Бій пройде у ліміті напівсередньої ваги.

Варто зазначити, що обидва суперники вже давненько не виходили на ринг. Українець, який частіше привертає до себе увагу скандальними заявами, вовстаннє проводив поєдинок у квітні 2021 року. Тоді Редкач поступився технічним нокаутом Реджису Прогрейсу.

Що відомо про Едріена Бронера

  • Едріен Бронер, на прізвисько "Проблема", останній поєдинок провів у лютому 2021 року. Тоді рішенням суддів він переміг пуерториканця Джованні Сантьяго.
  • Американець свого часу був суперзіркою боксу.
  • Едріен – екс-чемпіон світу у другій напівлегкій (WBO, 2011 – 2012), легкій (WBC, 2012 – 2013), напівсередній (WBA, 2013) та першій напівсередній (WBA, 2015 – 2016) вазі.
  • 33-річний американець неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. 
  • У 2017 році він нокаутував чоловіка під час автограф-сесії.
  • Бронер неодноразово потрапляв до в'язниці за водіння у нетверезому стані. І це далеко не повний перелік "зашкварів" Едріена.
  • На профі-рингу Бронер провів 40 боїв, з яких виграв 34. Ще 4 поєдинки завершилися поразкою Едріена, 1 внічию, а ще один бій не відбувся
Автор: Сергій Шаховець