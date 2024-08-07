Хижняк – Оралбай: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024 з боксу

У середу, 7 серпня, на Іграх-2024 в Парижі визначиться олімпійський чемпіон з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. У вирішальному поєдинку зустрінуться українець Олександр Хижняк та казах Нурбек Оралбай.

Український боксер Олександр Хижняк та представник Казахстану Нурбек Оралбай визначать володарів золотої та срібної медалей у ваговій категорії до 80 кілограмів. Фінальний поєдинок з боксу Олімпіади-2024 розпочнеться о 23:51 за київським часом, пише 24 Канал.

До теми Дебют Беленюка та фінал Хижняка у програмі дня: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 7 серпня

Фінальний бій за "золото" Олімпіади-2024

Олександр Хижняк вдруге у своїй кар'єрі вийшов до фіналу Олімпіади. На минулих Іграх в Токіо-2020 українець був беззаперечним фаворитом поєдинку проти бразильця Еберта Соузи. Однак тоді "Полтавський танк" несподівано поступився супернику та став срібним призером Олімпіади.

У Парижі Хижняк спробує взяти реванш за прикру поразку у Токіо та здобути омріяне олімпійське "золото".

Хижняк ще до початку боксерського турніру на Олімпіаді-2024 вважався фаворитом. Проте турнірний шлях Олександра не виявився простим. Жодна з трьох перемог на Іграх не була легкою для українця.

У 1/8 фіналу Хижняк переміг колишнього громадянина України Пилипа Акілова, який наразі захищає кольори Угорщини. В наступному раунді "Полтавський танк" гарантував медаль для України, перемігши бразильця Вандерлея Перейру.

У півфіналі українському боксеру дістався в суперники дворазовий олімпійський чемпіон Арлен Лопес з Куби. Хижняк зумів вирвати перемогу в поєдинку, в якому спочатку поступався титулованому боксеру.

Пряма трансляція фінального поєдинку з боксу на Олімпіаді-2024 буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 23:51 за київським часом.

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