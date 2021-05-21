Бий бомжів і тих, кому під 40 років, – перепалка українських боксерів Редкача та Берінчика

Український боксер Денис Берінчик прокоментував бій земляка Івана Редкача з Реджисом Прогрейсом. Після чого Іван жорстко відповів українцю.

Берінчик не повірив "акторській грі" на ринзі

Словесна перепалка між українськими боксерами сталась після коментаря Дениса Берінчика. 33-річний боєць прокоментував скандальний бій Івана Редкача та Реджиса Прогрейса, який завершився акторською грою українця, якій ніхто не повірив.

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Редкач впав на канвас, тримаючись за пах, хоча американець пробивав у бік. Денис теж не зрозумів дій свого земляка та сказав: "Я дивився тільки кінцівку поєдинку, нарізочку. Що це було? Так маячня якась повна. Я не знаю. Нехай коментує свій дебілізм сам. Ваня, що ти твориш, братик? Зберися".

Відповідь Редкача

Після таких слів Редкач миттєво дав не менш брутальну відповідь у соцмережі. Одіозний боксер такою поведінкою посварився з ще один українським бійцем. До цього Іван неодноразово ображав Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Денис, де ти? Де професійний бокс? Бий бомжів, а також тих, кому під 40 років. Або бий таких, як твій останній боєць з Чилі. Краще взагалі рот в мою сторону не відкривай, а то не витягнеш, навіщо тобі стрес перед боєм,

– відповів Редкач.