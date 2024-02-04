Український супертяж зазнав нищівної поразки від непереможеного британця: відео нокауту
Український боксер Дмитро Безус вдруге поспіль поступився нокаутом у своїй професійній кар'єрі. Суперником українця був британський проспект Джонні Фішер.
У ніч з суботи на неділю в американському Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу. В ліміті хевівейту на рингу зійшлися українець Дмитро Безус та британець Джонні Фішер, повідомляє 24 Канал.
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Бій суперників тривав лише один раунд. З перших секунд поєдинку Фішер захопив ініціативу, завдаючи потужних ударів по корпусу українського боксера. Безус весь час перебував у захисті, намагаючись врятуватись блоком.
Перед завершенням раунду британець влаштував такий заміс, що рефері вимушений був зупинити одностороннє побиття, зафіксувавши технічний нокаут.
Відео нокауту
- Дмитро Безус зазнав другої поспіль поразки у професійній кар'єрі. В активі українця також є 10 перемог.
- Натомість Джонні Фішер здобув 11 перемогу у кар'єрі та ще жодного разу не знав гіркоти поразок.
- Зазначимо, що згідно з рейтингом BoxRec, Безус займає 11-те місце серед українських боксерів хевівейту. Таку ж саму позицію, але серед британців займає Джонні Фішер.
Відеоогляд бою Безус – Фішер