В ночь с субботы на воскресенье в американском Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу. В лимите хевивейта на ринге сошлись украинец Дмитрий Безус и британец Джонни Фишер, сообщает 24 Канал.

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Бой соперников длился всего один раунд. С первых секунд поединка Фишер захватил инициативу, нанося мощные удары по корпусу украинского боксера. Безус все время находился в защите, пытаясь спастись блоком.

Перед завершением раунда британец устроил такой замес, что рефери вынужден был остановить одностороннее избиение, зафиксировав технический нокаут.

Видео нокаута

Дмитрий Безус потерпел второе подряд поражение в профессиональной карьере. В активе украинца также есть 10 побед.

Джонни Фишер одержал 11 победу в карьере и еще ни разу не знал горечи поражений.

Отметим, что согласно рейтингу BoxRec, Безус занимает 11-е место среди украинских боксеров хевивейта. Такую же самую позицию, но среди британцев занимает Джонни Фишер.

Видеообзор боя Безус – Фишер