20 липня "Ювентус" помірявся силами із "Лаціо" у матчі 34 туру Серії А. Команда Саррі здобула перемогу у надскладному матчі проти "орлів".

Ювентус – Лаціо 2:1

Голи: Роналду, 51, 54 – Іммобіле, 83 (п)

"Ювентус"підійшов до матчу у якості лідера Серії А, випереджаючи "Інтер" на п'ять пунктів. Команда Саррі хоче святкувати успіх у домашньому поєдинку проти "Лаціо", щоб ще збільшити перевагу у турнірній таблиці над конкурентами.

"Лаціо" ж посідало четверту сходинку із 69 очками. Вони "дихають у спину" "Аталанті" Маліновського, яка несподівано зіграла у нічию з "Вероною", поступаючись лише двома пунктами. Перемога "орлам" дала б змогу застрибнути у трійку лідерів чемпіонату.

Безгольовий тайм

З перших секунд "Ювентус" показав, хто господар у зустрічі. Роналду вийшов на оперативний простір на межі штрафного майданчика та спробував закрутити м'яч у ворота, але той полетів далеко вбік від стійки.

Сандро пробив головою – стійка врятувала ворота.

Відповідь від гостей. Катальді виборов трохи вільного простору та пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Роналду замкнув подачу зі штрафного потужним ударом головою. Його спроба виявилась невлучною – м'яч полетів далеко від воріт.

Рабіо заплутав суперників, прорвавшись крізь лінію оборони та вийшов на ударну позицію в штрафному майданчику, але із його пострілом під поперечину впорався Томас Стракоша.

Роналду виявився найшвидшим у штрафному майданчику та вистрибнув назустріч навісній передачі зі стандарту. Він непогано пробив головою, але м'яч пролетів біля стійки.

Чіро Іммобіле змарнував дуже перспективний момент. Він випробував удачу ударом із середньої відстані – м'яч влучив у стійку.

У першій 45-хвилинці жодній з команд так і не вдалось розмочити рахунок.

Бенефіс португальця

Дибала увінчав неймовірні індивідуальні дії ударом з меж штрафного майданчика. Він переграв голкіпера, але м'яч влучив в одного з гравців команди, що обороняється та відскочив у зворотному напрямку.

На 51-й хвилині Баштуш підвів свою команду та заробив пенальті у власні ворота. До м'яча впевнено підійшов Роналду та роздумував план, як переграти голкіпера. Португалець підбіг до м'яча, зупинився, дочекався поки Стракоша почав рухатись та з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у кут воріт – 1:0.

Не пройшло і трьох хвилин, як зірковий португалець збільшив рахунок. Дибала виконав чудову передачу на Роналду, тому нічого не залишалось, як переправити м'яч у порожні ворота – 2:0.

Матюїді відгукнувся на пас, перебуваючи перед воротами, але його удар виявився достатньо слабким і Стракоша легко забрав м'яч до рук.

Схоже, Роналду хотів оформити хет-трик. Він у воротарському майданчику замкнув простріл з флангу, але головою спрямував м'яч у поперечину.

Дибала змарнував 100-відсоткову нагоду забити з меж воротарського майданчика. Аргентинець пробив низом прямо у центр воріт, але голкіпер видав чудовий сейв.

Мілінкович-Савич виявився найшвидшим у штрафному майданчику та вистрибнув назустріч навісній передачі зі стандарту. Він непогано пробив головою, але м'яч пролетів над поперечиною.

На 83-й хвилині "Лаціо" отримало нагоду скоротити рахунок. Захисник Бонуччі порушив правила в боротьбі за м'яч – пенальті у ворота господарів.

Іммобіле підійшов до 11-метрової позначки для того, щоб пробити пенальті. Щенсни дотягнувся до м'яча рукою, але цього виявилось недостатньо, щоб завадити йому вразити кут воріт – 2:1.

Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок – 2:1.

Огляд поєдинку Ювентус – Лаціо

Турнірна таблиця Серії А