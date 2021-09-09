Битва України з Росією: онлайн-трансляція Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу
9 вересня 2021 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вже з 9-12 вересня у Фігейра-да-Фош (Португалія) відбудеться Суперфінал Євроліги з пляжного футболу-2021 серед жінок. Онлайн-трансляцію першого матчу проти Росії можна переглянути на Спорт 24.
Спекотний матч
Перший матч жіноча збірна України з пляжного футболу зіграє проти Росії. Наші дівчата спробують з перемоги стартувати у Суперфіналі Євроліги у Португалії.
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Початок зустрічі 9 вересня о 14:00 за київським часом. Українки в інші дні також поміряються силами з іспанками та футболістками з Нідерландів.
Відзначимо, що участь у Євролізі візьме і чоловіча збірна України. Наші хлопці зіграють з Португалією, Італією та Швейцарією.
Інші матчі збірної України
- 10 вересня о 15:15. Іспанія – Україна
- 11 вересня о 15:15. Нідерланди – Україна
Росія – Україна: онлайн-трансляція матчу