Битва України з Росією: онлайн-трансляція Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу

Вже з 9-12 вересня у Фігейра-да-Фош (Португалія) відбудеться Суперфінал Євроліги з пляжного футболу-2021 серед жінок. Онлайн-трансляцію першого матчу проти Росії можна переглянути на Спорт 24.

Спекотний матч

Перший матч жіноча збірна України з пляжного футболу зіграє проти Росії. Наші дівчата спробують з перемоги стартувати у Суперфіналі Євроліги у Португалії.

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Початок зустрічі 9 вересня о 14:00 за київським часом. Українки в інші дні також поміряються силами з іспанками та футболістками з Нідерландів.

Відзначимо, що участь у Євролізі візьме і чоловіча збірна України. Наші хлопці зіграють з Португалією, Італією та Швейцарією.

Інші матчі збірної України

10 вересня о 15:15. Іспанія – Україна

11 вересня о 15:15. Нідерланди – Україна

​Росія – Україна: онлайн-трансляція матчу