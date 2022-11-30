"Білоруські спортсмени проти війни, але публічно цього не скажуть", – біатлоністка Дар'я Блашко

Українська біатлоністка Дар'я Блажко розповіла про позицію білоруських біатлоністів щодо війни та про своє ставлення до них. Зазначила, що у цій ситуації є дві сторони медалі.

У ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Дар'я Блашко порозмислювала, що буде, якщо білоруські спортсмени все-таки перестануть замовчувати свою позицію. Нагадаємо, що IBU може допустити до змагань російських та білоруських спортсменів, які засудять дії своїх країн.

Думки Блашко

Дар'я розповіла про позицію білорусів та їхні дії на початку війни. Також вона вважає, що публічних вони заяв вони не робитимуть з конкретних причин:

"Я знаю, що білоруси проти війни, я з ними спілкувалась. Частина з них допомагала на початку війни, коли я просила про це. Деякі спортсмени писали в перші дні війни, а з російської збірної до цих пір ніхто не писав. Ми знаємо, що якщо спортсмени з Росії та Білорусі розкритикують свою владу, то зможуть поіхати на Кубок Світу. Публічних заяв білорусів не буде, бо всю збірну нікуди не випустять", – вважає біатлоністка.

Також Блашко поділилася думками щодо білорусів, які поїхали на чемпіонат Росії. Вона все звела до ігрової практики:

"Звісно, що вони поїхали на змагання до Росії тому, що змагальна практика потрібна. Спортсмен має завжди мати цю змагальну практику. Звісно, що відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі є хорошим показником для світу. Але що робити спортсменам, які залишилися без змагань? Потрібно розуміти, що будь-який спортсмен, який був би в подібній ситуації, або закінчив кар'єру, або поїхав би на змагання туди, де йому дозволяють стартувати", – сказала Блашко.