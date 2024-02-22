Росія завжди використовувала спорт у пропагандистських цілях. Черговим підтвердженням цього стали наміри країни-терористки організувати альтернативні Олімпійські ігри.

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Росіяни заманюють спортсменів грошима

Проте це ще не найбезглуздіше рішення російських діячів. Попри два роки кровопролитної війни, яку країна-агресор веде проти нашої країни, вони вирішили запросити на своє посміховисько українських спортсменів. Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт.

У 2024 році вони будуть проводити альтернативні змагання Олімпійським іграм в Росії. Щоб ви розуміли, вони вже надіслали деяким нашим всеукраїнським федераціям запрошення брати участь у цих змаганнях,

– розповів Гутцайт.

Росіяни заманюють на альтернативну Олімпіаду щедрими призовими. Можна не сумніватися, що знайдуться атлети, для яких "спорт внє палітікі".

"Росіяни прислали запрошення брати участь у цих змаганнях. Вони повністю будуть сплачувати всі кошториси для наших збірних, там преміальні кошти великі вони пропонують. Але вже я теж звернувся до МОК, де я все це прописав, що відбувається, які запрошення ми отримуємо.

Зараз ми співпрацюємо з МОК, тому що потрібно нам співпрацювати. Ми надсилаємо дані про всіх тих спортсменів, які підтримують цю війну. Тому що МОК теж створив свою комісію, яка буде розглядати всіх спортсменів, яких будуть відправляти міжнародні федерації до участі в Олімпійських іграх. Росіян я маю на увазі", – зауважив Гутцайт.

Російський замінник Олімпіади