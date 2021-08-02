Білоруська спортсменка Тімановська попросила політичного притулку в Польщі: запропонували візу
Джерело:"Настоящее время"
Христина Тімановська попросила притулку в Польщі. Там їй запропонували гуманітарну візу та продовження кар'єри.
Це трапилось після того, як спортсменку хотіли силоміць вивезти з Японії назад в Білорусь. Про це повідомив представник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.
До теми Білоруська спортсменка Тімановська перебуває під захистом Японії, – МОК
Тімановська попросила притулку в Польщі
Опейкін підтвердив, що вона наразі перебуває в Токіо та спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом та пресою.
Вже подала заяву на надання політичного притулку у Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре,
– заявив Опейкін.
Він також додав, що це стрес не тільки для спортсмена, а й для будь-якої людини загалом – "опинитися під таким тиском". Причому, коли цей тиск на молоду дівчину "чинили дорослі досвідчені функціонери".
Ба більше, він заявив, що її "намагалися зняти зі змагань не з якихось об'єктивних і реальних причин, по здоров'ю або щось ще. Це був чисто адміністративний наказ".
Про те, що Польща готова допомогти легкоатлетці, влада країни повідомила 1 серпня. Заступник глави МЗС Марцін Пшидач написав відповідний пост у твітері.
Їй запропонували гуманітарну візу і вона зможе продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі, якщо цього захоче,
– мовиться в повідомленні.
До речі, в ефірі радіо "Ехо Москви" співзасновник "Sports.ru" Дмитро Навоша розповів, що чоловік Тімановської виїхав у Київ.
Скандал між Тімановською та режимом Білорусі
- 1 серпня білоруську легкоатлетку Христину Тімановську намагались насильно вивезти з Японії через те, що вона розкритикувала білоруське спортивне керівництво.
- Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушували її повернутися в країну. Навіть купили квитки.
- У аеропорту Тімановська звернулась до поліції Японії. Правоохоронці взяли її під охорону.
- Згодом зі спортсменкою зустрівся представник Міжнародного олімпійського комітету. Він пообіцяв взяти під контроль ситуацію.
- Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська провела ніч 2 липня в готелі Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті запевняють, що спортсменка перебуває під охороною влади Японії.