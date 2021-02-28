Поки влада не перестане вбивати: у Білорусі бойкотують фанати вже 10 клубів

Білоруські футбольні фанати обурені ситуацією в країні. Вони оголосили масовий бойкот та не відвідуватимуть матчі своїх команд.

Про свої наміри бойкотувати станом на вечір 28 лютого повідомили вже 10 футбольних фанатських організацій.

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Хто долучився до бойкоту

► Одними з перших це зробили фанати брестського Динамо. Вони підкреслили, що їхні думки – із загиблими та постраждалими через свою позицію активістами та їхніми родинами.

"Вважаємо, що це буде блюзнірством щодо репресованих за останні пів року хлопців з нашого та інших фанатських рухів. У справах, притягнутих за вуха", – наголосили вони.

► Їхнє рішення одразу ж підтримали фанати гродненського Немана. Там повідомили, що не відвідуватимуть домашні та виїзні матчі футбольного клубу до повної перемоги білоруського народу.

► Згодом до вболівальників вищезгаданих білоруських клубів долучилися фанати мінського Торпедо та жодинського Торпедо-БелАЗ.

Їхні представники пояснили, що припиняють активну підтримку клубів, поки влада не перестане бити та вбивати людей через висловлювання власної думки.

► Крім цього, на трибуни не повертатимуться фанати солігорського Шахтаря, а також Вітебська, Молодечно, Слуцька, БАТЕ та Мінська.