Белорусские футбольные фанаты возмущены ситуацией в стране. Они объявили массовый бойкот и не будут посещать матчи своих команд.

О своих намерениях бойкотировать по состоянию на вечер 28 февраля сообщили уже 10 футбольных фанатских организаций.

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Кто присоединился к бойкоту

► Одними из первых это сделали фанаты брестского Динамо. Они подчеркнули, что их мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию активистами и их семьями.

"Считаем, что это будет кощунством в отношении репрессированных за последние полгода ребят из нашего и других фанатских движений. В делах, притянутых за уши", – подчеркнули они.

► Их решение сразу же поддержали фанаты гродненского Немана. Там сообщили, что не будут посещать домашние и выездные матчи футбольного клуба до полной победы белорусского народа.

► Впоследствии к болельщикам вышеупомянутых белорусских клубов присоединились фанаты минского Торпедо и жодинского Торпедо-БелАЗ.

Их представители пояснили, что прекращают активную поддержку клубов, пока власть не перестанет бить и убивать людей из-за высказывания собственного мнения.

► Кроме этого, на трибуны не будут возвращаться фанаты солигорского Шахтера, а также Витебска, Молодечно, Слуцка, БАТЭ и Минска.