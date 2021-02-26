Фанати двох білоруських футбольних клубів оголосили бойкот. Вони не відвідуватимуть матчі ні вдома, і не підтримуватимуть команду на виїзді. Причиною є політична ситуація в країні.

Першими про те, що вони не відвідуватимуть футбольні матчі, заявили фанати брестського Динамо. Відповідна заява опублікована на їх сторінці в інстаграм.

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"Повернутися на сектор в умовах, що склалися ми не можемо. Вважаємо, що це буде блюзнірством щодо репресованих хлопців з нашого та інших фанатських рухів країни за останні пів року по притягнутих за вуха причинам. Наші думки – із загиблими та постраждалими за свою позицію членами громадянського суспільства і їх сім'ями", – йдеться в заяві фанатів клубу.

Вболівальники відзначили, що вони не відвертаються від клубу. І просять з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Підтримали рішення не відвідувати домашні матчі і вболівальники Немана.

"Перед початком наступного футбольного сезону хочемо ще раз нагадати усім. Активний фанатський сектор вдома та в гостях буде відсутній до повної перемоги народу. Всім удачі та терпіння. Живе Білорусь", – заявили фанати.