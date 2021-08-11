У Білорусі боєць Олексій Кудін потрапив у в'язницю за участь в акціях протесту

У Білорусі боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Кудін потрапив за ґрати. Кудіна ув'язнили за участь в акціях протесту у Білорусі.

Бійця ув'язнили за участь у протестах

11 липня суд у Білорусі засудив бійця Олексія Кудіна до 2,5 років позбавлення волі. Прокурор просив для Кудіна позбавлення волі на термін у 3,5 року.

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Кудіна звинуватили в опорі правоохоронцям із застосуванням насильства чи погрозою його застосування.

Олексій брав участь в акціях протесту за підсумками виборів президента Білорусі влітку 2020 року.

Що відомо про справу Кудіна