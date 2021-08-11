Бійця ув'язнили за участь у протестах
11 липня суд у Білорусі засудив бійця Олексія Кудіна до 2,5 років позбавлення волі. Прокурор просив для Кудіна позбавлення волі на термін у 3,5 року.
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Кудіна звинуватили в опорі правоохоронцям із застосуванням насильства чи погрозою його застосування.
Олексій брав участь в акціях протесту за підсумками виборів президента Білорусі влітку 2020 року.
Що відомо про справу Кудіна
- Як повідомляє Tribuna.com, 10 серпня 2020 року у білоруському Молодечно відбулася акція протесту, на яку прийшов і Кудін.
- Боєць прийшов протестувати проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Спершу протест у Молодечно мав мирний характер, однак згодом приїхали декілька автобусів із силовиками. За однією з версій, частина "правоохоронців" була з Росії.
- У підсумку почався силовий розгін людей. Кудін заявив, що вдарив 5 правоохоронців, однак боєць наполягає, що це був самозахист.
- Натомість державні ЗМІ повідомляються, що Кудін чинив опір, коли його намагалися вгамувати. Від отриманих ударів боєць отримав численні травми, зокрема голови.
- Заслуженого майстра спорту Білорусії посадили під домашній арешт, з якого він втік у Європу.
- У січні 2021 року чемпіоном світу з кікбоксингу серед професіоналів був затриманий у Москві. Наприкінці липня бійця екстрадували у Білорусь попри заборону ЄСПЛ.