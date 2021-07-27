Білодід заявила про кардинальні зміни у кар'єрі після Олімпійських ігор

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід повернулася до Києва після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх у Токіо. В аеропорту "Бориспіль" 20-річна Білодід поспілкувалася з журналістами.

Білодід розповіла, що планує відпочити місяць, а потім відновити кар'єру в новій ваговій категорії, проте в якій саме – Дарія не розповіла.

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Буде відпочинок, мені треба перезавантажитися, налаштуватися, набратися сил на наступний олімпійський цикл. Тому що це було дуже важко для мене психологічно, фізично. Мені потрібен місяць, можливо, трохи більше, щоб йти далі до своїх цілей. Я вже готова змінювати вагу, вже міняю,

– сказала Білодід.

У категорії до 48 кілограм Білодід, окрім олімпійської бронзи, ставала чемпіонкою світу 2018-го та 2019 років.

Що відомо про "бронзу" Білодід

Дворазова чемпіонка світу Білодід встановила історичне досягнення. Дарія стала першою українською дзюдоїсткою, яка виграла медаль на Олімпійських іграх.

У сутичці за третє місце Дарія впевнено перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні.

Також нещодавно батько і тренер українки Геннадій Білодід розповідав про жертви, на які йшла Дарія для того, щоб залишатися в нинішній вазі.