Білодід несподівано позбавили шансу на медаль: чому дзюдоїстку усунули від Грендслем в Ізраїлі

Бронзова призерка Олімпіади-2020 з дзюдо Дар'я Білодід виступила за збірну України на турнірі серії Грендслем в ізраїльському Тель-Авіві. Однак виступ українки був достроково закінчений через суворі правила.

Українська дзюдоїстка стартувала у новій для себе ваговій категорії до 58 кілограмів із впевненої перемоги над чемпіонкою світу-2018 з Японії Цукасою Йосідою. Далі на шляху Білодід перешкодою не стали італійка Вероніка Тоніоло та місцева представниця Ізраїлю Тімна Нельсон-Леві.

Варто прочитати Україну оштрафували за вигуки "путін – ху*ло" під час матчу проти Росії на чемпіонаті Європи

Чому дискваліфікували Білодід

У півфіналі на Дар'ю чекала сутичка проти Крісти Дегучі, яка виступає за Канаду. Однак по ходу поєдинку українка була дискваліфікована.

Білодід не отримала дискваліфікацію лише на півфінал. Усунення Дар'ї було загалом від цього старту. Судді не залишились шансів українці навіть на "бронзу".

Нагадаємо,що Грендслем у Аль-Авів відбувається з 16-го по 18-те лютого.

Тренер збірної України Віталій Дуброва пролив світло на дискваліфікацію Білодід у півфінальній сутичці. Судді відсторонили Дар'ю через заборонений прийом, який міг принести суперниці серйозну травму.

Вона не знялася, її у півфіналі дискваліфікували за порушення. За таке порушення вже дискваліфікація повна зі змагань йде, не лише із сутички. Скажімо так: вона зробила заборонений прийом, могла травмувати суперницю. Зараз такі правила жорстокі, що якщо таку помилку робиш, знімають повністю зі змагань,

– пояснив Дуброва.

Білодід могла здобути свою вже другу медаль Грендслем у цьому сезоні. У лютому Дар'я стала третьою у Парижі.

Нагадаємо, що донедавна Білодід виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів, де здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо. У вирішальній сутичці українка іппоном перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні.