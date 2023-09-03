Білка зупинила матч US Open: коментатор кумедно запитав, чи є у неї квиток – веселе відео

Кумедний епізод стався під час матчу парного розряду US Open-2023. На тенісний корт завітала пухнаста тваринка.

Пухнаста тваринка завітала на парний матч, у якому Грет Міннен і Яніна Вікмаєр зустрічались проти дуету Лаури Зігемунд і Вєри Звонарьової. Непроханий гість вибіг на корт у четвертому геймі другої партії.

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Пухнастий глядач на корті

Білочка не стала заваджати дівчатам проводити поєдинок. Однак рефері на вишці зупинив матч, аби м'яч не влучив у тварину, яка вирішила переглянути гру парного розряду Відкритого чемпіонату США.

Поява білки на корті неабияк розвеселила публіку, а коментатор своїм влучним словом лише додав веселощів. Він риторично запитав, чи придбала тваринка квиток на цю гру.

Пухнаста тварина недовго пробула біля корту та втекла через трибуни.

Такі появи тварин під час тенісних матчів є рідкісним випадком, але він дещо розряджає атмосферу під час таких напружених зустрічей.

Білка вибігла на корт US Open-2023: дивіться кумедне відео

Після чого матч продовжився. Зустріч закінчилась перемогою пари Зігемунд / Звонарьова – 7:6, 2:6, 0:6. Схоже, що білка вибігла на корт на фарт для цього дуету, який після цієї появи тваринки почав перемагати.

Нагадаємо, що Україна втратила все представництво в одиночному розряді. За те Марта Костюк продовжує свій шлях у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе. Українсько-румунський дует 4 вересня зіграє в 1/8 фіналу US Open-2023 проти американського тандему Джессіки Пегули та Корі Гофф.

Костюк вже відзначилась патріотичним вчинком, коли після перемоги не потиснула руку росіянці Іріні Хромачовій.

Відзначимо, що якраз третя ракетка світу Пегула вибила нашу Еліну Світоліну із Відкритого чемпіонату США.