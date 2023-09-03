Пушистое животное посетило парный матч, в котором Грет Миннен и Янина Викмайер встречались против дуэта Лауры Зигемунд и Веры Звонаревой. Незваный гость выбежал на корт в четвертом гейме второй партии.

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Пушистый зритель на корте

Белочка не стала мешать девушкам проводить поединок. Однако рефери на вышке остановил матч, чтобы мяч не попал в животное, решившее пересмотреть игру парного разряда Открытого чемпионата США.

Появление белки на корте изрядно развеселило публику, а комментатор своим метким словом лишь прибавил веселья. Он риторически спросил, купила ли животное билет на эту игру.

Пушистое животное недолго пробыло у корта и убежало через трибуны.

Такие появления животных во время теннисных матчей являются редким случаем, но несколько разряжает атмосферу во время таких напряженных встреч.

Белка выбежала на корт US Open-2023: смотрите забавное видео

После чего матч продолжился. Встреча закончилась победой пары Зигемунд/Звонарева – 7:6, 2:6, 0:6. Похоже, что белка выбежала на корт на фарт для этого дуэта, который после появления животного начал побеждать.

Напомним, что Украина лишилась всего представительства в одиночном разряде. За это Марта Костюк продолжает свой путь в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Украинско-румынский дуэт 4 сентября сыграет в 1/8 финала US Open-2023 против американского тандема Джессики Пегулы и Кори Гофф.

Костюк уже отметилась патриотическим поступком, когда после победы не пожала руку россиянке Ирине Хромачевой.

Отметим, что как раз третья ракетка мира Пегула выбила нашу Элину Светолину по Открытому чемпионату США.