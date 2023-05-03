Катерина Бех відновила російське громадянство: біатлоністку хотіли повернути в збірну України

Натуралізована російська біатлоністка Катерина Бех остаточно розірвала усі зв'язки з Україною. Спортсменка вирішила відновити громадянство країни-агресорки.

Скандальна Катерина Бех у перші дні військової агресії Росії втекла до країни-агресорки. Спортсменка вирішила більше не повертатися до України та відновила громадянство РФ, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зняла всі питання про повернення в збірну України

Колишня українка сама повідомила про зміну громадянства російським ЗМІ.

Так, це правда, що мене відновили у громадянстві РФ. Наступного сезону планую виступати на російських стартах. Тренуватимуся у складі збірної Московської області в Олексія Вікторовича Нуждова. Намагатимуся пробитися на всі головні старти,

– сказала Бех.

Зазначимо, що спортсменка зможе виступати лише у внутрішніх змаганнях, адже російські біатлоністи отримали бан від IBU на міжнародні турніри.

Нагадаємо, що раніше була інформація про повернення Бех до збірної України. Новий головний тренер жіночої команди Микола Зоц не виключав такий варіант.

Що відомо про Катерину Бех