Їржі Хамза твердо впевнений, що росіянам не місце на міжнародній спортивній арені. Чеський біатлоніст Міхал Крчмарж також на українській стороні.

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Розумні думки в тверезій голові

Віцепрезидент Міжнародного союзу біатлоністів, який раніше заявляв, його сильно розчарував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах своєю заявою щодо можливої участі представників Росії у міжнародних змагань. Хамза в черговий раз озвучив свою позицію та зазначив, що боротьба зі спортсменами з країни-окупанта не буде зупинятися.

Нам нічого вирішувати і змінювати нашу позицію. Ми також не згодні з рекомендацією Міжнародного Олімпійського комітету повернути росіян на змагання під нейтральним прапором. Вони мають бути відсторонені, поки їхні війська не покинуть Україну,

– твердо сказав Хамза.

Біатлоніст Міхал Крчмарж також не може усвідомити, чому ж росіян мають повернути до цивілізованого світу. Чех не бачить навіть жодної мізерної причини, чому представники країни-агресора мають отримати змоги змагатися на рівні з іншими спортсменами.

Я не можу уявити, що російський спортсмен, який з’являвся на публічних заходах поруч із Путіним із "Z" на грудях і підтримував агресію, зустрінеться з українським біатлоністом, який спав невідому кількість ночей у підвалі. Ситуація не змінилася, вона все та ж, війна все ще йде, люди гинуть. Я не знаю, чому ми повинні раптом передумати,

– розповів Крчмарж.

Умови допуску росіян до міжнародних змагань згідно заяви МОК