Шведка Еберг – незлий ворог: біатлоністка Блашко про другу втрачену медаль України на ЧС-2021

Чемпіонат світу з біатлону потрохи підходить до свого завершення. Українка Дарія Блашко поділилась враженнями від виступу в одиночній змішаній естафеті.

18 лютого на чемпіонаті світу з біатлону збірна України вдруге опинилась за крок від медалі. Цього разу шведська біатлоністка Ханна Еберг знову перемогла у дуелі за "бронзу" українську представницю. ЇЇ черговою "жертвою" стала Дарія Блашко.

Більше про гонку Шведка Еберг знову вкрала в України медаль чемпіонату світу з біатлону, Франція в "золоті"

"Вкрадена" медаль

25-річна українка поділилась враженнями від гонки: "Естафета була дуже динамічна та швидка. Взагалі не було часу дивитися по сторонах. Зробила все, що змогла, шкода, що не змогла повністю чисто спрацювати на вогневих рубежах. Тоді, можливо, був би якийсь шанс ще поборотися, але із додатковим патроном важко було щось зробити".

Блашко подякувала всій команді за підтримку протягом всієї естафети. Зазначимо, що на чемпіонаті світу відбулись корективи. Першими на старт виходять чоловіки, а фінішують жінки.

Хотілося наздогнати Ханну Еберг, але вона поки що трішки сильніша. На останньому колі я зробила все, що могла, її було дуже важко наздогнати. Я не вважаю, що вона наш злий ворог. Всі молодці, всі тренуються та працюють на результат, це – спорт, це – боротьба,

– зізналась українська біатлоністка.

Українська Дарія Блашко бігла четвертою та програвала Еберг зі Швеції три секунди. На жаль, наша біатлоністки не змогла наздогнати шведку та принесла Україні почесне 4 місце.

Ханна Еберг – страшний сон для української збірної

Шведська біатлоністка у першій гонці чемпіонату світу вже "вкрала" медаль з-під носа української команди. У змішаній естафеті Еберг виїхала на останнє коло разом з українкою Оленою Підгрушною. До фінішу біатлоністки йшли нога в ногу, але на долю секунди представниця Швеції випередила лідерку з України.

Цікаво, що після фінішу Олена зізналась, що шведка поводила себе нахабно на дистанції. Ханна ж спростувала такі слова капітана української збірної, заявивши, що боролась у межах правил.