Обрала Санітру: біатлоністка Блашко буде готуватись до сезону з чоловічою збірною України

Українські біатлоністи продовжують підготовку до нового сезону. Дар'я Блашко тренуватиметься окремо від жіночої збірної.

Тренування на рівні чоловіків

Колишня білоруська біатлоністка, яка втікала з-під обстрілів, повертається до роботи під керівництвом Юрая Санітри. Дар'я Блашко готуватиметься до біатлонного сезону разом із чоловічою командою України. Про це повідомив тренер жіночої збірної Олександр Кравченко.

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Блашко пропустила тренувальний збір у Сянках, що у Львівській області. Адже Дар'я разом із лідеркою команди Юлею Джимою індивідуально тренувались у Словенії.

Це вже не вперше Дар'ї доводиться працювати під сильною рукою спеціаліста зі Словаччини, який не покинув чоловічу команду у складній ситуації. На відміну від Уроша Велепця, який змінив жіночу збірну України на роботу у німецькій команді.

Блашко тренувалась під керівництвом Санітри у сезоні, коли Юрай очолював одразу дві збірні – чоловічу та жіночу.

Отже, Кравченко готуватиме лише п'ятьох біатлоністок – Ірину Петренко, Анастасію Меркушину, Анну Кривонос, Юлію Джиму, Олену Білосюк, які потрапили у список команди "А".

Олімпійська чемпіонка у Сочі Валентина Семеренко увійшла у команду "В". А от її сестра Віта Семеренко наразі не визначилась зі своїм майбутнім у біатлоні.

Відзначимо, що Дар'я Блашко є ледь не єдиною натуралізованою біатлоністкою нашої збірної, яка відкрито засудила агресію Росії. Також це зробила колишня росіянка Ольга Абрамова, але вона потрапила у список виключених із української команди біатлоністок.