Два з половиною місяці перебував у своїй частині ЗСУ, – Прима про військову службу

Чоловіча збірна України з біатлону готується до нового сезону в Німеччині. Проте дехто з біатлоністів навіть не думав, що розпочне тренування.

Прима: Думав про те, що треба захищати країну

Український біатлоніст Артем Прима розповів, що взагалі не думав про новий сезон після 24 лютого. Спортсмен взяв до рук зброю, аби захистити країну від російських окупантів.

Читайте також Чоловіча збірна України з біатлону готується до нового сезону у німецькому Обергофі

Думав про те, що треба захищати країну, свою родину. Всі думки були лише про це. Два з половиною місяці я перебував у своїй частині ЗСУ. Але виходить так, що сьогодні кожен має займатися тим, що найкраще вміє,

– сказав Прима.

Та все ж таки біатлоніст розпочав підготовку до нового сезону. Він розповів, що змусило його зробити це.

"Мені сказали, що моя робота – представляти свою країну на світовій спортивній арені. Я подумав і погодився. Намагатимуся своїми результатами захищати честь України", – додав Артем.

Збірна готується до нового сезону в Німеччині