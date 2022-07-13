Прима: Думал о том, что нужно защищать страну
Украинский биатлонист Артем Прима рассказал, что вообще не думал о новом сезоне после 24 февраля. Спортсмен взял в руки оружие, чтобы оградить страну от российских оккупантов.
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Думал о том, что нужно защищать страну, свою семью. Все мнения были только об этом. Два с половиной месяца находился в своей части ВСУ. Но получается так, что сегодня каждый должен заниматься тем, что лучше умеет,
– сказал Прима.
И все же биатлонист начал подготовку к новому сезону. Он рассказал, что заставило его это сделать.
"Мне сказали, что моя работа – представлять свою страну на мировой спортивной арене. Я подумал и согласился. Буду стараться своими результатами защищать честь Украины", – добавил Артем.
Сборная готовится к новому сезону в Германии
- Мужская сборная Украины по биатлону начала тренировочный сбор в немецком Обергофе. Немецкий биатлонист Эрик Лессер опубликовал совместное фото с украинскими атлетами.
- В состав команды на сборе вошли: Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал.