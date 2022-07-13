Прима: Думал о том, что нужно защищать страну

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал, что вообще не думал о новом сезоне после 24 февраля. Спортсмен взял в руки оружие, чтобы оградить страну от российских оккупантов.

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Думал о том, что нужно защищать страну, свою семью. Все мнения были только об этом. Два с половиной месяца находился в своей части ВСУ. Но получается так, что сегодня каждый должен заниматься тем, что лучше умеет,

– сказал Прима.

И все же биатлонист начал подготовку к новому сезону. Он рассказал, что заставило его это сделать.

"Мне сказали, что моя работа – представлять свою страну на мировой спортивной арене. Я подумал и согласился. Буду стараться своими результатами защищать честь Украины", – добавил Артем.

Сборная готовится к новому сезону в Германии