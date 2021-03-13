Біатлоніст ледь не загинув під час тренування у Нове-Мєсто: відео

Тренування біатлоністів у чеському Нове-Мєсто ледь не завершилось летально. Прямо перед спортсменами на трасу впала частина освітлення.

Жах на тренуванні у Нове-Мєсто

Інцидент записали камери, які розташовуються уздовж траси в Нове-Мєсто. Частина освітлення впала прямо на трасу через сильні пориви вітру та танення снігу у Чехії.

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Відразу декілька біатлоністів у цей час перебували на даному відрізку траси після час тренування перед жіночим спринтом. На відео видно, як один зі них перебував у самому епіцентрі моменту, але дивом зреагував та від'їхав від частини дистанції, куди впав стовп із освітленням. На щастя, ніхто не постраждав.

Подібне падіння у 2016 році було у російському Ханти-Мансійську, тоді цей інцидент набув шаленого розголосу та підійняв скандал.

Додамо, що у четвер, 11 березня, у Нове-Мєсто розпочався 9-й етап Кубка світу з біатлону. Біатлоністи вже вийшли на старт у двох спринтерських гонках. Вже у суботу, 13 березня, на дистанції спортсмени поміряються силами у переслідуванні. Змішаною та одиночною естафетами, які відбудуться 14 березня, завершиться передостанній етап у сезоні.

Відео моменту падіння освітлення