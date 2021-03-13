Ужас на тренировке в Нове-Место

Инцидент записали камеры, которые располагаются вдоль трассы в Нове-Место. Часть освещения упала прямо на трассу из-за сильных порывов ветра и таяния снега в Чехии.

Интересно Шанс для Джимы: состав сборной Украины по биатлону на персьют в Нове-Место

Сразу несколько биатлонистов в это время находились на данном отрезке трассы после тренировки перед женским спринтом. На видео видно, как один из них находился в самом эпицентре момента, но чудом среагировал и отъехал от части дистанции, куда упал столб с освещением. К счастью, никто не пострадал.

Подобное падение в 2016 году было в российском Ханты-Мансийске, тогда этот инцидент приобрел безумной огласки и поднял скандал.

Добавим, что в четверг, 11 марта, в Нове-Место начался 9-й этап Кубка мира по биатлону. Биатлонисты уже вышли на старт в двух спринтерских гонках. Уже в субботу, 13 марта, на дистанции спортсмены померяются силами в преследовании. Смешанной и одиночной эстафетами, которые состоятся 14 марта, завершится предпоследний этап в сезоне.

Видео момента падения освещения