Серед таких, хто не побоявся побитись у вічі ворогу та навіть, можливо, смерті є Сергій Лисюк. Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу боронив країну від Росії на Донецькому напрямку.

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Українському спортсмену та захиснику потрібна допомога

Однак під час одного з бойових завдань у гарячому місці передової Лисюк підірвався на міні. Титулований кікбоксер отримав важкі поранення та перебуває в реанімації у Дніпрі.

На жаль, через міну лікарям довелось провести ампутацію ноги Сергію.

Кожен небайдужий може підтримати пораненого спортсмена та Героя України.

Бронзова призерка зимової Олімпіади-1994 Ліллехамері з біатлону Валентина Цербе-Несіна опублікувала пост, попросивши про допомогу для Сергія Лисюка та його родини, додавши реквізити картки дружини кікбоксера.

Клята війна калічить найкращих! Спортсмени в лавах ЗСУ на захисті нашої країни! Чернігівський кікбоксер Сергій Лисюк Заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу перебуває в реанімації. Ампутована нога, дуже важкі поранення, підірвався на міні. Його дружина Олена Бібік родом з Прилук, у колишньому – біатлоністка, зараз працює зі спортсменами з вадами здоров’я. Велике прохання допомогти молитвою та фінансово. Номер картки ПриватБанк: 4731 2196 4281 9621,

– написала колишня біатлоністка Цербе-Несіна.

Зверніть увагу! Також є посилання на монобанку дружини пораненого військового.

Український спортсмен не побоявся та пішов захищати нашу країну від безжального ворога, а тепер настав наш час підтримати пораненого військового.