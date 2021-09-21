Без Мессі немає гри: Барселона ледь врятувалася в матчі проти Гранади – відео

Барселона не змогла здолати Гранаду в матчі п'ятого туру чемпіонату Іспанії. Суперник Динамо в груповому турнірі Ліги чемпіонів задовольнився нічиєю – 1:1.

Барселона – Гранада 1:1

Голи: Араухо, 90 – Дуарте, 2

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Гості несподівано вийшли вперед вже на 2-й хвилині поєдинку, коли після передачі Ескудеро м’яч забив Домінгос Дуарте.

Каталонська команда протягом майже всього поєдинку намагалася зрівняти рахунок, заради чого наставник Рональд Куман провів усі п’ять замін.

І тільки на останній хвилині основного часу встановити рівновагу вдалося Рональду Араухо, якому асистував Гаві.

Нічия 1:1 не дозволила Барселоні піднятися в зону єврокубків (шосте місце), тим не менш, з 10-го рядка вона перемістилася на сьому позицію з відставанням у п’ять балів від лідера Реала з матчем у запасі.

Барселона – Гранада відеоогляд