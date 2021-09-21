Барселона – Гранада 1:1
Голи: Араухо, 90 – Дуарте, 2
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Гості несподівано вийшли вперед вже на 2-й хвилині поєдинку, коли після передачі Ескудеро м’яч забив Домінгос Дуарте.
Каталонська команда протягом майже всього поєдинку намагалася зрівняти рахунок, заради чого наставник Рональд Куман провів усі п’ять замін.
І тільки на останній хвилині основного часу встановити рівновагу вдалося Рональду Араухо, якому асистував Гаві.
Нічия 1:1 не дозволила Барселоні піднятися в зону єврокубків (шосте місце), тим не менш, з 10-го рядка вона перемістилася на сьому позицію з відставанням у п’ять балів від лідера Реала з матчем у запасі.
Барселона – Гранада відеоогляд