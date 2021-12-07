Без лідера, але з Мораесом: заявка Шахтаря на матч із Шерифом у Лізі чемпіонів

Шахтар в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів прийме Шериф. Тренерський штаб "гірників" визначився із заявкою на гру.

Останній ривок

Наставник Роберто Де Дзербі включив у заявку на матч 23-х футболістів. Донецький клуб зустрінеться з суперником, якого тренує українець Юрій Вернидуб. Він добре знайомий фанатам за роботою біля керма луганської Зорі.

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Найбільша несподіванка – поява Жуніора Мораеса. Нападник відновився від серйозної травми та нещодавно приєднався до загальної групи команди. Форвард не вдягав футболку "гірників" із квітня 2021 року в офіційних зустрічах.

Італійський фахівець не включив у список лідера Шахтаря Тараса Степаненка. Опорник відзначився шаленим голом у ворота Львова.

Заявка Шахтаря

Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін

Шевченко, П'ятов, Трубін Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїли, Корнієнко, Бондар

Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїли, Корнієнко, Бондар Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка Нападники: Мораєс, Сікан, Фернандо

Шахтар без мотивації на останню гру

Ще до останнього туру донецький клуб втратив усі шанси на єврокубкову весну. "Гірники" за 5 матчів заробили лише одне очко, яке взяли у грі з Інтером. Шахтар замикає групу D, у якій грають Шериф, Реал та Інтер.

Шериф теж вже не втратить третю позицію та не підійметься на другу. Клуб із Молдови з 6 пунктами випереджає Шахтар на 5 очок. Натомість поступається італійській команді 4-ма балами.

За першу сходинку у групі претендують Інтер та Реал, які у 6-му турі зійдуться на одному футбольному полі. Напередодні гри "Королівський клуб" випереджає "нерадзуррі" на два пункти – 12 проти 10-ти в італійців.

Матч Шахтар – Шериф відбудеться 7 грудня на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 22:00.