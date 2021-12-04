Без Джошуа та вище за Ф'юрі: Усик йде другим у рейтингу P4P від DAZN
Джерело:твітер DAZN
Олександр Усик потрапив у топ-3 оновленого рейтингу P4P від DAZN. Український боксер йде другим у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.
Програє лише Альваресу
У десятці найкращих знайшлось місце лише одному українському боксеру. У списку від DAZN немає Василя Ломаченка.
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Олександр Усик отримав почесне друге місце. Рейтинг очолив Сауль Альварес. Трійку лідерів замкнув Теренс Кроуфорд. Також у цьому рейтингу знайшлось місце новоспеченому абсолютному чемпіону світу у легкій вазі Джорджу Камбососу – 8-ма сходинка.
Цікаво, що не лише Ломаченка немає у цьому списку. Також поза десяткою опинились Теофімо Лопес, який втратив чемпіонські титули у бою з австралійським боксером, та Ентоні Джошуа. Також слід відзначити далеку 7-му позицію Тайсона Ф'юрі, який може стати наступним суперником Усика.
Топ-10 найкращих боксерів від DAZN
- Сауль Альварес
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Еррол Спенс
- Джош Тейлор
- Тайсон Ф'юрі
- Джордж Камбосос
- Стівен Фултон
- Джервонта Девіс
Топ-10 найкращих боксерів світу / Фото DAZN
Хто може стати наступним суперником Усика
- У своєму останньому поєдинку Олександр Усик за одноголосним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа. Британець активував опцію реваншу, але тепер боксер може відступити.
- Ентоні може взяти відступні та відтермінувати другий бій з українцем. Такий розвиток подій дозволить Усику провести двобій з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі. Обидва боксери не проти вийти на один ринг.
- Начебто Ентоні вже підшукує нового суперника замість Олександра.
- Раніше Олександр Красюк, промоутер українця, заявляв, що бій проти Тайсона відбудеться лише після реваншу з Джошуа.
- Джошуа готовий відійти вбік, якщо отримає суму у розмірі 40 мільйонів доларів. Про це заявив промоутер британського боксера Едді Хірн.