Без Джошуа та вище за Ф'юрі: Усик йде другим у рейтингу P4P від DAZN

4 грудня 2021 , 14:30
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Джерело:

твітер DAZN

Олександр Усик потрапив у топ-3 оновленого рейтингу P4P від DAZN. Український боксер йде другим у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Програє лише Альваресу

У десятці найкращих знайшлось місце лише одному українському боксеру. У списку від DAZN немає Василя Ломаченка.

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Олександр Усик отримав почесне друге місце. Рейтинг очолив Сауль Альварес. Трійку лідерів замкнув Теренс Кроуфорд. Також у цьому рейтингу знайшлось місце новоспеченому абсолютному чемпіону світу у легкій вазі Джорджу Камбососу – 8-ма сходинка.

Цікаво, що не лише Ломаченка немає у цьому списку. Також поза десяткою опинились Теофімо Лопес, який втратив чемпіонські титули у бою з австралійським боксером, та Ентоні Джошуа. Також слід відзначити далеку 7-му позицію Тайсона Ф'юрі, який може стати наступним суперником Усика.

Топ-10 найкращих боксерів від DAZN

  1. Сауль Альварес
  2. Олександр Усик
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Наоя Іноуе
  5. Еррол Спенс
  6. Джош Тейлор
  7. Тайсон Ф'юрі
  8. Джордж Камбосос
  9. Стівен Фултон
  10. Джервонта Девіс


Топ-10 найкращих боксерів світу / Фото DAZN

Хто може стати наступним суперником Усика

Автор: Софія Кулай