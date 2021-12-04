Без Джошуа та вище за Ф'юрі: Усик йде другим у рейтингу P4P від DAZN

Олександр Усик потрапив у топ-3 оновленого рейтингу P4P від DAZN. Український боксер йде другим у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Програє лише Альваресу

У десятці найкращих знайшлось місце лише одному українському боксеру. У списку від DAZN немає Василя Ломаченка.

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Олександр Усик отримав почесне друге місце. Рейтинг очолив Сауль Альварес. Трійку лідерів замкнув Теренс Кроуфорд. Також у цьому рейтингу знайшлось місце новоспеченому абсолютному чемпіону світу у легкій вазі Джорджу Камбососу – 8-ма сходинка.

Цікаво, що не лише Ломаченка немає у цьому списку. Також поза десяткою опинились Теофімо Лопес, який втратив чемпіонські титули у бою з австралійським боксером, та Ентоні Джошуа. Також слід відзначити далеку 7-му позицію Тайсона Ф'юрі, який може стати наступним суперником Усика.

Топ-10 найкращих боксерів від DAZN

Сауль Альварес Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Еррол Спенс Джош Тейлор Тайсон Ф'юрі Джордж Камбосос Стівен Фултон Джервонта Девіс



Топ-10 найкращих боксерів світу / Фото DAZN

Хто може стати наступним суперником Усика