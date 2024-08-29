Фіаско в Іспанії: Кривбас з непристойним рахунком поступився Бетісу та вилетів з єврокубків

Невдалим виявився виступ оновленого Кривбасу в єврокубкових турнірах. У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій команда Юрія Вернидуба без шансів програла Бетісу.

Бетіс – Кривбас 3:0

Голи: Руїбаль, 40, Еззальзулі, 41, 43

У першому матчі протистояння Кривбас поступився Бетісу з рахунком 0:2. Перед виїздом в Іспанію криворіжці зберігали теоретичні шанси потрапити в основний етап Ліги конференцій, пише 24 Канал.

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Безпорадність Кривбасу у грі проти Бетіса

Перші хвилини матчу пройшли за рівної гри. Підопічні Вернидуба навіть створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт Бетіса. Непоганий шанс відзначитися втратив Олександр Драмбаєв.

Клас представника Ла Ліги дався взнаки наприкінці першої половини гри. Протягом трьох хвилин "зелено-білі" тричі вразили ворота Кліщука.

Спочатку Руїбаль покарав захисників криворізької команди. А згодом марокканець Еззальзулі оформив дубль та зняв усі питання про переможця дуелі.

Другий тайм перетворився на формальність для обох суперників. У підсумку матч завершився з рахунком 3:0 на користь Бетіса.

Іспанський клуб продовжить виступ в основному етапі Ліги конференцій. Натомість Кривбас залишає омріяні єврокубки.

Команда Вернидуба у євросезоні-2024/25 зіграла чотири матчі, у яких зазнала чотирьох поразок. Спочатку криворіжці поступилися чеській Вікторії в Лізі Європи, а у Лізі конференцій із загальним рахунком 0:5 поступилися Бетісу.

Тепер Кривбас зосередиться на внутрішніх турнірах. Вже 1 вересня підопічні Вернидуба зіграють домашній матч проти Шахтаря в рамках 5-го туру чемпіонату України.