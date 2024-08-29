Бетис – Кривбасс 3:0

Голы: Руибаль, 40, Эззальзули, 41, 43

В первом матче противостояния Кривбасс уступил Бетису со счетом 0:2. Перед выездом в Испанию криворожане сохраняли теоретические шансы попасть в основной этап Лиги конференций, пишет 24 Канал.

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Беспомощность Кривбасса в игре против Бетиса

Первые минуты матча прошли при равной игре. Подопечные Вернидуба даже создали несколько опасных моментов вблизи ворот Бетиса. Неплохой шанс отличиться упустил Александр Драмбаев.

Класс представителя Ла Лиги дал о себе знать в конце первой половины игры. В течение трех минут "зелено-белые" трижды поразили ворота Клищука.

Сначала Руибаль наказал защитников криворожской команды. А потом марокканец Эззальзули оформил дубль и снял все вопросы о победителе дуэли.

Второй тайм превратился в формальность для обоих соперников. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу Бетиса.

Испанский клуб продолжит выступление в основном этапе Лиги конференций. Зато Кривбасс покидает желанные еврокубки.

Команда Вернидуба в евросезоне-2024/25 сыграла четыре матча, в которых потерпела четыре поражения. Сначала криворожане уступили чешской Виктории в Лиге Европы, а в Лиге конференций с общим счетом 0:5 уступили Бетису.

Теперь Кривбасс сосредоточится на внутренних турнирах. Уже 1 сентября подопечные Вернидуба сыграют домашний матч против Шахтера в рамках 5-го тура чемпионата Украины.