Перша проблема на шляху Динамо: Бешикташ готує трансфер Серхіо Рамоса

Турецький колектив надіється оформити гучний трансфер. Київський клуб отримає серйозного опонента у кваліфікації.

Бешикташ працює над трансфером Серхіо Рамоса. Раніше іспанського захисника сватали у його рідний клуб.

Варте уваги Рекордна перемога киян в ЛЧ та навала від Шовковського: історія зустрічей Динамо та Бешикташа

Топова авантюра

Після того, як "біло-сині" здолали грецький Аріс, київське Динамо зустрінеться із стамбульським Бешикташем в рамках "фіналу" відбору до Ліги конференцій. Колективи зіграють між собою 24-го та 31-го серпня. Та от турецький колектив уже готує "бобрам" проблемні сюрпризи, оскільки активно працює над підписанням Серхіо Рамоса.

Наразі між Бешикташем та легендарним захисником виникла тільки одна проблема – фінансові апетити футболіста. Рамос хоче отримувати в Туреччині 7,5 мільйонів євро на рік. До того ж Галатасарай може скласти конкуренцію "орлам" у боротьбі за Серхіо, які жадають підсилитись досвідченим центральним захисником.

Також варто відзначити, що іспанець має ще два варіанти для продовження кар'єри, а саме: Саудівська Аравія та МЛС. Раніше ходили чутки про те, що Рамос, який після відходу з ПСЖ перебуває в статусі вільного агента, може перейти у рідну для нього Севілью.

Кар'єра Серхіо Рамоса в ПСЖ

Іспанець опинився у стані французького гранда задарма, оскільки у 2021-му році у нього закінчився контракт з Реалом, тому парижани заманили іспанця до свого складу, не виплачуючи за нього ні копійки.

Центрбеку у Франції судилося грати пліч-о-пліч з Ліонелем Мессі, з яким вони довгий час були по різні сторони барикад та мали низку конфліктів між собою, проте футболісти швидко знайшли спільну мову в новій команді.

Проте у ПСЖ Рамоса супроводжували травми, тому він не зміг як слід заграти у Франції. Зокрема, Серхіо провів 58 матчів у футболці парижан, в яких забив 6 голів та віддав 1 асист. З ПСЖ Рамос двічі ставав чемпіоном Франції, а також вигравав Суперкубок країни.