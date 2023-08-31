Динамо програло перший матч Бешикташу з рахунком 2:3. І перший гол у ворота киян в цьому матчі забив Абубакар – він тоді відзначився з пенальті.

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У другому матчі між командами в Стамбулі Абубакар знову відрив рахунок. Сталося це вже в другому таймі на 52-й хвилині. Форвард отримав пас, перебуваючи в оточенні чотирьох гравців. Попри це, він вирішив йти на прорив. Прокинувши м'яч повз Тимчика з незначним рикошетом від захисника, він ще одним вдалим рухом обіграв суперників, після чого потужно пробив низом в дальній кут воріт Бущана. І м'яч влетів майже під штангу.

Відео голу Абубакара

Абубакар занадто довго святкував це взяття воріт, за що отримав від арбітра жовту картку.

При цьому цей гол Бешикташ забив після того, як мало сам не пропустив. Киянам вдався організувати швидкий контрвипад після кутового біля своїх воріт. Караваєв зробив закидання на хід Волошину. Того намагався догнати захисник. Але Волошин таки зумів прострелити в штрафний майданчик, куди вбігав Ванат. Однак нападник не зумів зупинити м'яч, щоб прицільно пробити по воротах.