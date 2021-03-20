Денис Берінчик – Хосе Санчес: де дивитися бій

21 березня відбудеться поєдинок українського боксера Дениса Берінчика (14-0, 8 КО) і чилійця Хосе Санчеса (18-1, 7 КО). В Україні цей бій можна переглянути онлайн.

Вечір боксу, в рамках якого Денис Берінчик протистоятиме Хосу Санчесу, розпочнеться о 20:00.

Дивіться також Шлях до титулу чемпіона WBO: анонс бою Денис Берінчик – Хосе Санчес

Денис Берінчик – Хосе Санчес: де дивитися

Приблизний початок бою Берінчика о 21:30. У прямому ефірі поєдинок Берінчик – Санчес покаже платформа Megogo.

Для того, щоб переглянути бій на Megogo, потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.

Денис Берінчик – Хосе Санчес: коротко про бій