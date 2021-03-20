21 марта состоится поединок украинского боксера Дениса Беринчика (14-0, 8 КО) и чилийца Хосе Санчеса (18-1, 7 КО). В Украине этот бой можно посмотреть онлайн.

Вечер бокса, в рамках которого Денис Беринчик будет противостоять Хосу Санчесу, начнется в 20:00.

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Денис Беринчик – Хосе Санчес: где смотреть

Примерное начало боя Беринчика в 21:30. В прямом эфире поединок Беринчик – Санчес покажет платформа Megogo.

Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "оптимальная" или "максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.

Денис Беринчик – Хосе Санчес: коротко о бое