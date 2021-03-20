Денис Беринчик – Хосе Санчес: где смотреть бой
21 марта состоится поединок украинского боксера Дениса Беринчика (14-0, 8 КО) и чилийца Хосе Санчеса (18-1, 7 КО). В Украине этот бой можно посмотреть онлайн.
Источник:24 канал
Вечер бокса, в рамках которого Денис Беринчик будет противостоять Хосу Санчесу, начнется в 20:00.
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Денис Беринчик – Хосе Санчес: где смотреть
Примерное начало боя Беринчика в 21:30. В прямом эфире поединок Беринчик – Санчес покажет платформа Megogo.
Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "оптимальная" или "максимальная".
Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.
Денис Беринчик – Хосе Санчес: коротко о бое
- Бой Беринчик – Санчес пройдет в Броварах под Киевом. Поединок будет главным на вечере бокса от K2 Promotions Ukraine.
- На кону будет стоять пояс интернационального чемпиона по версии WBO, которым владеет украинец.
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