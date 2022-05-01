Берінчик продовжує захищати Україну від окупантів: військові фото
Денис Берінчик продовжує захищати Україну від ворога. Український боксер, як і Василь Ломаченко, наразі не збирається повертатись на ринг.
Тримає оборону
Досі непереможний український боксер Денис Берінчик у березні поповнив лави територіальної оборони Києва. Наразі українець перебуває у Харкові. Саме таку локацію спортсмен позначив у сторіс.
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Як бачимо, що настрій у Берінчика чудовий. Він готовий продовжувати наближувати перемогу України над окупантами.
Раніше боксер допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині. Інший українець Василь Ломаченко захищає Білгород-Дністровський у рядах територіальної оборони рідного міста.До слова. Наприкінці 2021-го року Берінчик вже вшосте провів захист поясу WBO International. Денис здолав Ісу Чанієва.
Берінчик захищає Україну / Фото з інстаграму боксера
Берінчик став на захист рідної країни / Фото з інстаграму боксера