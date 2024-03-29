Поєдинок Дениса Берінчика та чемпіона світу у трьох вагових категоріях Емануеля Наваррете відбудеться 18 травня в США. Для українського боксера це буде перша нагода поборотися за повноцінний чемпіонський титул.

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Які шанси Берінчика на перемогу

Генеральний директор К2 Promotions Ukraine Олександр Красюк оцінив сильні якості українця. Досвід та бійцівський характер повинні допомогти Денису здобути перемогу.

"Мексиканець є суперчемпіоном WBO, на вагу нижчий міцний хлопець. Але як його можна порівняти з Денисом, якщо вони ще не вийшли на ринг. Звісно, є сильні та слабкі сторони у кожного з них.

Але той досвід, який має Берінчик, і той характер, сталеве серце, міцну нервову систему і цей бійцівський козацький дух Дениса, який ми бачили вже неодноразово у всіх його попередніх боях та й в житті, нам лише доводить цю позицію. Звісно, перемогу одержить найсильніший, той хто буде краще підготовлений 18 травня на ці 45 хвилин. Але Денис вже давно знаходиться у тренувальному таборі, і той обсяг роботи, який він виконує, дозволяє йому самому бути впевненому, виходячи у ринг", – розповів Красюк.

Промоутер зазначив, що вибір такого титулованого суперника для Берінчика був свідомим. Втім, український боксер має непогані шанси здобути перемогу.

Стосовно результату – ми не можемо його знати наперед, однак розуміємо що шанси є. І не просто якійсь ефемерні шанси, а абсолютно реальні шанси, тому що Денис і його тренер Єгор Голуб, його команда тверезо оцінюють ситуацію. Це був свідомий вибір, тому що у нас були і інші опції – наприклад, битися відразу за кілька поясів, але було прийнято рішення йти саме таким шляхом,

– зауважив Красюк.

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