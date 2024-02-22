Український боксер Денис Берінчик піднявся на перше місце в рейтингу Світової боксерської організації. Відтепер Берінчик офіційно є обов'язковим претендентом на титул WBO.

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Саме за цей титул 35-річний українець буде битися проти 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете. У випадку перемоги Берінчик вперше стане чемпіоном світу серед професіоналів.

Нагадаємо, що наразі Денис Берінчик володіє поясом інтернаціонального чемпіона WBO, який він здобув у 2018 році. З того часу українець 8 разів успішно захищав цей титул.

Цікаво. Василь Ломаченко, який був першим у цьому рейтингу, випав з топ-15. 12 травня він буде боксувати з Джорджем Камбососом за вакантний титул IBF.

Рейтинг WBO у легкій вазі

Денис Берінчик Анхель Фієрро Вільям Сепеда Френк Мартін Реймонд Мураталла

Попередній бій Берінчика відбувся у серпні 2023 року, тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведа Ентоні Їгіта. Всього на профі-ринзі Денис провів 18 поєдинків, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.