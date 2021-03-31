Берінчик і Лобов погодили дату бою: поєдинок відбудеться в Україні

Непереможний український боксер Денис Берінчик домовився про бій з російським ірландцем Артемом Лобовим. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.

Буде махач

Денис Берінчик повідомив, що домовився про бій з Артемом Лобовим. Поєдинок Берінчик – Лобов відбудеться 19 червня.

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За словами Дениса, поєдинок з Лобовим відбудеться в Україні.

Узгоджено дату бою і основні умови. Залишилися формальності й буде махач,

– написав Денис.

Берінчик – Лобов: що відомо про бій

32-річний Берінчик 21 березня за 3 раунди переміг Хосе Санчеса. Денис вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Після поєдинку Денис кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову.

Денис запропонував Лобову бій на голих кулаках. Артем Лобов прийняв виклик від українця.

Що відомо про Лобова

Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером.