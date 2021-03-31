Берінчик і Лобов погодили дату бою: поєдинок відбудеться в Україні

Джерело:інстаграм Дениса Берінчика
Непереможний український боксер Денис Берінчик домовився про бій з російським ірландцем Артемом Лобовим. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.
Денис Берінчик повідомив, що домовився про бій з Артемом Лобовим. Поєдинок Берінчик – Лобов відбудеться 19 червня.
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За словами Дениса, поєдинок з Лобовим відбудеться в Україні.
Узгоджено дату бою і основні умови. Залишилися формальності й буде махач,
– написав Денис.
Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.
Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером.