Готовий вбивати голими кулаками: Берінчик готується до бою з Лобовим – відео
13 липня 2021 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Дениса Берінчика
Український боксер Денис Берінчик продовжує готуватись до бою проти Артема Лобова. Поєдинок проти колишнього бійця ММА відбудеться на голих кулаках.
Потужна підготовка Берінчика
33-річний Денис Берінчик виклав відео з тренування у своєму інстаграмі. Боксер з України коротко підписав ролик: "Важка робота триває". Своїми відео Денис лякає суперника напередодні бою.
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Поєдинок Берінчик — Лобов відбудеться 24 липня. Хоча сам бій повинен був відбутись ще 19 червня. Але був перенесений через травму лівого плеча українця, яку отримав у спарингу Анатолієм Шпонарським. Берінчик вибачився за зміну дати бою. Фанати побачать протистояння на голих кулаках.
- Двобій відбудеться у Палаці спорту у Києві. Тому перевага буде таки на стороні Берінчика, який битиметься на очах рідних уболівальників.
- Востаннє Берінчик виходив на ринг 21 березня, де провів бій за правилами боксу. Український боксер переміг чилійця Хосе Санчеса та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
Тренування Берінчика: відео