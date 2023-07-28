Результативний дебют у ЛЧ: Карім Бензема запалив у першому матчі за новий клуб – відео шедевра

Влітку цього року Карім Бензема закінчив свою 14-річну історію в мадридському Реалі та перебрався у новий клуб. Ним став Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії.

Також одноклубником француза став зірковий Н'голо Канте та ексгравець Селтіка Жота. Усі троє провели свій дебютний матч за Аль-Іттіхад, але героєм матчу безсумнівно став Карам Бензема, пише 24 Канал.

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Гол плюс асист у перші 70 хвилин за клуб

Чинний володар "Золотого м'яча" вперше вийшов на поле у футболці нового клубу у матчі арабської Ліги чемпіонів. Суперником став туніський Есперанс, який є віцечемпіоном своєї країни.

Початок видався складним для європейських зірок у новому клубі, адже на 26-й хвилині команда вже поступалася 0:1, але далі за справу взявся Карім Бензема.

Спершу француз віддав на 35 хвилині гольову передачу, зробивши навіс після затяжної атаки свого клубу, що допомогло зрівняти рахунок.

Відео першої результативної дії Бензема

А вже на 55 хвилині Карім забив сам. Форвард наважився на дільній удар, і цей гол точно претендуватиме на найкраще взяття воріт туру в арабській Лізі чемпіонів.

Відео першого голу Каріма Бензема за Аль-Іттіхад

Таким чином, француз поставив крапку у матчі. Легенду Реала замінили на 70 хвилині, а його новий клуб уже без Бензема довів матч до перемоги – 2:1.

. Свій наступний матч Аль-Іттіхад знову зіграє в арабсбкій ЛЧ. Суперником буде туніський Сфаксьєн, а гра відбудеться 30 липня о 22:00.