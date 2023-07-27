Джордан Хендерсон став гравцем Аль-Іттіфака з Саудівської Аравії. Колектив очолює старий знайомий англійського півзахисника.
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Знову разом
Клуби із Саудівської Аравії продовжують активно запрошувати до свого складу зірок світового футболу. Допоки Аль-Хілаль намагається домовитись із Кіліаном Мбаппе про співпрацю, обіцяючи французькому футболісту зарплатню у 700 мільйонів євро на рік та змогу покинути клуб безкоштовно, інші саудівські колективи уже встигають затягнути до азійської першості не менш зіркових, проте набагато досвідченіших виконавців.
Зокрема, Аль-Іттіфак успішно зміг оформити трансфер капітана Ліверпуля Джордана Хендерсона, який уже офіційно перебрався до Саудівської Аравії. 33-річний футболіст обійшовся саудівському колективу у 14 мільйонів євро, то ж варто відзначити, що "мерсисайдці" продали досвідченого гравця за хороші гроші. Також варто додати, що Аль-Іттіфак очолює Стівен Джерард, з яким Хендерсон встиг пограти пліч-о-пліч у стані Ліверпуля. Про термін угоди Джордана із саудівським колективом та його зарплатню не повідомляється.
Джордан Хендерсон / інстаграм Аль-Іттіфака
Представлення Хендерсона:
Зіркові футболісти, які перебрались у Саудівську Аравію
- Аль-Іттіхад – Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота.
- Аль-Хілаль – Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч.
- Аль-Наср – Давід Оспіна, Кріштіану Роналду, Таліска, Марцело Брозовіч.
- Аль-Ахлі – Едуар Менді, Роберто Фірміно