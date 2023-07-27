Джордан Хендерсон став гравцем Аль-Іттіфака з Саудівської Аравії. Колектив очолює старий знайомий англійського півзахисника.

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Знову разом

Клуби із Саудівської Аравії продовжують активно запрошувати до свого складу зірок світового футболу. Допоки Аль-Хілаль намагається домовитись із Кіліаном Мбаппе про співпрацю, обіцяючи французькому футболісту зарплатню у 700 мільйонів євро на рік та змогу покинути клуб безкоштовно, інші саудівські колективи уже встигають затягнути до азійської першості не менш зіркових, проте набагато досвідченіших виконавців.

Зокрема, Аль-Іттіфак успішно зміг оформити трансфер капітана Ліверпуля Джордана Хендерсона, який уже офіційно перебрався до Саудівської Аравії. 33-річний футболіст обійшовся саудівському колективу у 14 мільйонів євро, то ж варто відзначити, що "мерсисайдці" продали досвідченого гравця за хороші гроші. Також варто додати, що Аль-Іттіфак очолює Стівен Джерард, з яким Хендерсон встиг пограти пліч-о-пліч у стані Ліверпуля. Про термін угоди Джордана із саудівським колективом та його зарплатню не повідомляється.

Джордан Хендерсон / інстаграм Аль-Іттіфака

До речі. Джордан Хендерсон виступав за Ліверпуль з 2011-го року. За цей період у клубі він встиг відіграти за "мерсисайдців" 492 матчі, в яких відзначився 33 голами та 61 асистом.

Представлення Хендерсона:

Зіркові футболісти, які перебрались у Саудівську Аравію