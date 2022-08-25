АПЛ відпочиває в стороні: УЄФА назвав найкращого гравця та тренера сезону 2021/2022

Минулого року перемогу в Лізі чемпіонів здобув мадридський Реал. Це допомогло Каріму Бензема та Карло Анчелотті отримати нагороди від УЄФА.

У четвер, 25 серпня, пройшло жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Серед 32-х клубів-учасників своїх суперників дізнався і номінальний чемпіон України Шахтар.

Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Також традиційно на цьому заході УЄФА визначає найкращого гравця та тренера попереднього сезону. В цей раз обидві нагороди дістались представникам мадридського Реалу, пише 24 канал.

Найкращий гравець сезону 2021/2022

Майже не було інтриги в голосуванні за найкращого гравця. Володарем нагороди став форвард Реала Карім Бензема. Разом із клубом форвард виграв торік Лігу чемпіонів, а також став найкращим бомбардиром турніру, забивши 15 голів.

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У голосуванні Карім випередив партнера по команді Тібо Куртуа та зірку Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне. ТОП-10 гравців минулого сезону за версією УЄФА виглядають наступним чином.

Карім Бензема (Реал) Тібо Куртуа (Реал) Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) Роберт Левандовскі (Барселона) Лука Модрич (Реал) Садіо Мане (Баварія) Мохаммед Салах (Ліверпуль) Кіліан Мбаппе (ПСЖ) Вінісіус Жуніор (Реал) Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

Найкращий тренер сезону 2021/2022

Що стосується найкращого наставника сезону 2021/2022, то ним був визнаний коуч того ж таки Реалу Карло Анчелотті. У голосуванні італієць випередив своїх колег з АПЛ – Пепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) та Юргена Клоппа (Ліверпуль).

Попри те, що до цього року Карло Анчелотті тричі вигравав ЛЧ, найкращим тренером року за версією УЄФА його визнавали лише у 2003 році. Тоді його Мілан разом з Андрієм Шевченком у фіналі в серії пенальті переграв Ювентус.