Дивне рішення киян: Динамо повернуло провального легіонера

Розташування київського Динамо поповнилось ще одним легіонером. Нігерійський лівий вінгер Беніто повернувся до Києва.

24-річний футболіст отримав ще один шанс від тренерського штабу на чолі з Мірчею Луческу. Беніто несподівано для усіх повернувся до команди та тренувального процесу.

Варто прочитати Do you speak English: українські арбітри ганебно провалили тест від ФІФА

Другий шанс для легіонера

За даними Transfermarkt, Беніто перебуває без клубу, а кияни попрощались із вінгером ще 1 вересня 2022 року.



Повернення Беніто у Динамо / Фото з інстаграму киян

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс теж зазначав, що Беніто покине київський клуб.

Динамо після 13 зіграних матчів йде впритул до трійки лідерів української першості. Кияни мають у своєму активі 26 очок. Стільки ж у третьої Зорі.

Цікаво, навіщо київський клуб повернув безрезультативного Беніто.

Провальний трансфер Динамо