Дебютний виклик для житомирян: скандальний гравець Полісся поїде у лави національної збірної

"Зграя" делегує одного зі своїх футболістів до лав національної збірної. Даний виклик став першим у історії житомирського клубу.

Бені Макуана відправиться у стан збірної Конго. Юний нападник взяв участь уже в другому "дебюті" Полісся, пише 24 Канал.

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Чекає важлива зустріч

Бені Макуану викликали до лав національної збірної Конго. Нападник візьме участь у матчі кваліфікації до Кубку африканських націй проти збірної Гамбії. Варто відзначити, що поєдинок стане заключним у відбірковому етапі, тому є вкрай важливим. Конго посідає третю сходинку квартету (6 очок), а Гамбія – другу (9 очок), тому, якщо Макуана хоче взяти участь у континентальній першості, йому потрібно зі своєю командою долати опонента. Діло в тому, що Конго у першій зустрічі з Гамбією вирвало мінімальну перемогу (1:0).

Турнірна таблиця / Flashscore

Варто відзначити, що для Макуани це уже не перший виклик до стану "червоних дияволів". 20-річний футболіст уже встиг відіграти 12 поєдинків у футболці національної збірної Конго. Також цікавим є той факт, що Бені став першим гравцем Полісся, якого викликали до збірної саме зі стану житомирського клубу (Будківський, Шабанов, Бойко отримували виклики до головної команди країни, проте вони на той момент не були у "зграї").

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