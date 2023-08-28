Бенни Макуана отправится в сборную Конго. Юный нападающий принял участие уже во втором "дебюте" Полесья. 24 Канал.

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Ожидает важная встреча

Бени Макуану вызвали в ряды национальной сборной Конго. Нападающий примет участие в матче квалификации в Кубке африканских наций против сборной Гамбии. Стоит отметить, что поединок станет заключительным в отборочном этапе, поэтому крайне важен. Конго занимает третье место квартета (6 очков), а Гамбия – второе (9 очков), поэтому, если Макуана хочет принять участие в континентальном первенстве, ему нужно со своей командой преодолевать оппонента. Дело в том, что Конго в первой встрече с Гамбией вырвало минимальную победу (1:0).

Турнирная таблица / Flashscore

Стоит отметить, что для Макуаны это уже не первый вызов к состоянию красных дьяволов. 20-летний футболист уже успел отыграть 12 поединков в футболке национальной сборной Конго. Также интересен тот факт, что Бени стал первым игроком Полесья, которого вызвали в сборную именно из состояния житомирского клуба (Будковский, Шабанов, Бойко получали вызовы в главную команду страны, однако они на тот момент не были в "стае").

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