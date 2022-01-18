Бенфіка зробила офіційну заяву щодо Шевченка
18 січня 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Бенфіки
Португальська Бенфіка офіційно прокоментувала інформацію про те, що команду може очолити українець Андрій Шевченко. Екстренер збірної України нещодавно покинув італійський клуб Дженоа.
Шевченка не буде у Бенфіці
У ЗМІ з'явилася інформація буцімто Шевченко прийме Бенфіку після того, як команду покинув Жорже Жезуш. Та в клубі спростували чутки.
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На сайті Бенфіки з'явилася заява, в якій йдеться про те, що клуб не звертався до Андрія Шевченка.
Повідомляється, що єдиним тренером, до якого звернулася Бенфіка, був Нелсон Верісіму. Він керуватиме "орлами" як мінімум до кінця цього сезону.
Також нещодавно була спростована інформація, що Шевченко тренуватиме збірну Польщі.
Шевченко покинув Дженоа
- Італійська команда Дженоа – перший клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка. Українець очолив "грифонів" у листопаді 2021 року та провів на чолі команди 11 матчів.
- За цей час Дженоа здобула одну перемогу в Кубку Італії, зазнала шести поразок у Серії А та ще три гри чемпіонату Італії звела до нічиєї.
- Останній матч на чолі генуезців Шевченко провів проти Мілана в Кубку Італії. Команда українця зазнала поразки з рахунком 3:1. Після цього клуб звільнив Шевченка.
- У першій грі після відставки Дженоа зазнала поразки від Фіорентини з рахунком 6:0.